Працюючі пенсіонери залишаться без доплат: у який термін потрібно повідомити ПФУ про влаштування на роботу

Українці мають 10 днів, щоб сповістити Пенсійний фонд

Літні українці, котрі й надалі офіційно працюють або планують влаштуватися на роботу, упродовж 10 днів повинні повідомити цю інформацію представникам Пенсійного Фонду. У протилежному разі пенсіонерів позбавлять частини соцвиплат.

Як пише видання Biz.today, станом на сьогоднішній день в Україні проживає близько 10,8 млн пенсіонерів, 2,7 млн з них і надалі продовжують працювати. При умові, що працююча категорія літніх громадян не надасть ПФУ цю інформацію, їх позбавлять права на певні надбавки та додаткові виплати.

Крім того, ці пенсіонери не зможуть отримувати доплати зі збільшенням прожиткового мінімуму для українців, які втратили працездатність. Також вони залишаться без доплати за вислугу років і їм не нараховуватимуть надбавки на утримання дітей віком до 18 років.

Зайві гроші, котрі ПФУ все ж встигне нарахувати, стягуватимуть згідно з рішенням територіальних органів ПФУ або у судовому порядку.

Варто додати, що інформацію щодо працевлаштування, пенсіонери можуть особисто повідомити у будь-якому відділенні ПФУ або в особистому кабінеті вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

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Як залишити заявку

зайдіть на сайт за допомогою ID-банкінгу або кваліфікованого електронного підпису;

виберіть у розділі " Пенсіонерам " пункт " Заява на перерахунок пенсії ";

" пункт " "; заповніть заяву та завантажте проскановані копії документів;

виберіть пункт " Оформити заяву ";

"; підпишіть заяву ті відправте її до ПФУ.

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