Пенсії у 2023 році: на що чекати пенсіонерам і чи будуть виплати

У 2023 році також зміниться одна з вимог при виході на пенсію за віком

Пенсійний фонд України завершив виплату серпневих пенсій та вже готується до початку вересневої кампанії. Але багатьох пенсіонерів цікавить, що буде із виплатами у 2023 році.

Очікується, що вони збережуться у повному обсязі. Їхнє фінансування — одне з першочергових, повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко. Але з індексацією виплат, яка в Україні проводиться обов’язково у березні, можуть бути проблеми.

Зазначається, що через нюанси з наповненням бюджету та складну ситуацію в країні індексація повною мірою може не відбутися. Частині майбутніх пенсіонерів не вдасться вийти на заслужений відпочинок у 60 років через брак стажу. Якщо у 2022 році необхідно 29 років для цього, то з наступного року термін збільшиться на рік і становитиме 30 років страхового стажу.

Зазначимо, що ті, хто не напрацював навіть 15 років трудового стажу, на пенсію не можуть претендувати, а лише на соціальну допомогу, яка виплачується з низкою обмежень. Для тих, хто опинився в такій ситуації, є кілька варіантів, які включають можливість допрацювати, сплачувати ЄСВ добровільно чи придбати стаж. Останню процедуру пропонують спростити.