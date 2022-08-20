Вихід на пенсію без страхового стажу: Мінсоц готує сюрприз літнім українцям

Законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді

Українці, які не мають страхового стажу для виходу на пенсію, все одно зможуть отримувати пенсійні виплати завдяки новій ініціативі Мінсоцполітики.

Як повідомила голова відомства Оксана Жолнович, новий законопроєкт дозволить людям без потрібного стажу претендувати на пенсію, якщо вони чи їхні родичі внесуть страховий внесок до Пенсійного фонду.

Вона нагадала, що зараз для виходу на пенсію людина має мати необхідний мінімум страхового стажу. Цього року він становить 29 років, а наступного – вже 30 років. До 2028 року його планують збільшити до 35 років.

Втім, бувають випадки, коли людині не вистачає лише кілька років до пенсії, а здоров’я вже не дозволяє працювати. На цей випадок Мінсоц готує можливість докупити потрібні роки, при цьому внести гроші можуть родичі або друзі.

"Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему та цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн", — сказала Жолнович.

Вона також додала, що процедура буде розраховано на 32 категорії громадян України.

Наразі документ уже розроблений і навіть зареєстрований у парламенті.

Зазначимо, що за нестачі стажу та досягнення пенсійного віку людина може претендувати лише на фінансову допомогу від держави. Під час воєнного стану її термін дії продовжувати не потрібно.