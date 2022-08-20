Скільки років потрібно відпрацювати, щоб отримувати пенсію у 2022 році

Якщо стажу не вистачає, є кілька варіантів

Поки український уряд намагається придумати спосіб для пенсіонерів підвищити виплату або добрати стаж, який бракує, "Телеграф" нагадує, у скільки років і з яким стажем можна вийти на пенсію в 2022 році. Є кілька варіантів, залежно від досвіду.

За даними Пенсійного фонду, на пенсію за віком українці можуть претендувати у 60, 63 або 65 років. Потрібну кількість років стажу потрібно напрацювати на дату досягнення певного віку. Якщо людина продовжує працювати — може "добрати" недостатнє.

Так, на пенсію у 2022 році у 60 років можуть вийти ті, у кого відпрацьовано не менше 29 років страхового стажу (коли сплачуються відрахування до Пенсійного фонду). Для категорії 63+ необхідно не менше 22 років стажу, а для українців, яким виповнюється 65, потрібно відпрацювати щонайменше 15 років з відрахуваннями.

Зазначимо, що за нестачі стажу та досягнення пенсійного віку людина може претендувати лише на фінансову допомогу від держави. Під час воєнного стану її термін дії продовжувати не потрібно. Для тих, хто працював більше і напрацював більший страховий стаж передбачені доплати.