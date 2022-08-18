Пенсію не платитимуть: яка категорія літніх людей може претендувати лише на державну допомогу

Отримувати допомогу зможуть не всі люди, стажу у яких не вистачає на пенсію

Поки Міністерство соціальної політики намагається вигадати, як саме допомогти людям добрати стаж якого не вистачає для призначення пенсійної виплати, ті літні люди, в яких немає мінімальних 15 років стажу можуть претендувати лише на державну допомогу.

На порталі "Дія" нагадують, що подати на отримання такої виплати можуть особи, які досягли пенсійного віку згідно з законодавством. Подати заяву можна в виконавчих органах місцевих рад чи у ЦНАПІ особисто, або через пошту чи електронним чином.

Рішення після подачі документів приймається протягом 10 днів після звернення. Відзначимо, що подавати заяву можна через сайт Мінсоцполітики чи інтегровані системи органів виконавчої влади, або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

У воєнний час строк виплати такої допомоги продовжується на період воєнного часу та місяць після його припинення навіть без звернення особи до відповідних структур. Після завершення воєнного стану оновити документи треба протягом місяця.

Які документи потрібні для отримання допомоги:

Заява. Паспорт. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Довідка про стаж, видана Пенсійним фондом. Декларація про доходи і майновий стан родини за півроку, з вказанням складу сім'ї. Якщо особа недієздатна — рішення про призначення опікуна.

На виплату допомоги люди претендувати не зможуть у разі виплати соціальної пенсії, великих покупок (понад 50 тис.грн.) у чдленів родини, наявності додаткового доходу чи майна у вигляді квартир та будинків при квадратурі на кожного члена родини вище 21 кв.м.

Раніше "Телеграф" нагадував, що пенсія за віком призначається автоматично, у разі якщо всі потрібні дані є у Пенсійного фонду — перевірити їх наявність треба самостійно. Для тих, хто не отримував пенсію кілька місяців через особливі обставини є кілька способів забрати свої гроші.