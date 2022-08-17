Як зберегти пенсію українцям, котрі втратили роботу: у Мінсоцполітики придумали механізм

Раніше українці могли купити додатковий страховий стаж, але тепер отримають нову, більш зручну можливість

В Україні через війну фізичним особам-підприємцям дозволили не сплачувати єдиний соціальний внесок, що тягне за собою перерву стажу і, відповідно, зниження пенсійних виплат у майбутньому. Мінсоцполітики розробило механізм, який допоможе деяким категоріям громадян уникнути такої неприємності.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова міністерства Оксана Жолнович, пише "РБК-Україна". За її словами, йдеться про можливість заплатити за себе страховий внесок самостійно. "Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн", — сказала Жолнович.

Міністр також повідомила, що таке право отримають 32 категорії громадян. Однак не назвала, котрі саме.

Жолнович окремо наголосила, що ініціатива міністерства зокрема спрямована на людей, які втратили роботу в передпенсійному віці. Вони самі, або їхні родичі зможуть зробити страховий внесок, який дозволить в такому разі вийти на пенсію своєчасно.

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Як повідомляв "Телеграф", Мінсоцполітики також готує для українців можливо робити додаткові внески до Пенсійного фонду, які дозволять в майбутньому збільшити розмір їхньої пенсії.