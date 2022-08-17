Как сохранить пенсию потерявшим работу украинцам: в Минсоцполитики придумали механизм

Раньше украинцы могли купить дополнительный страховой стаж, но теперь получат новую, более удобную возможность

В Украине из-за войны физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос, что влечет перерыв стажа и, соответственно, снижение пенсионных выплат в будущем. Минсоцполитики разработало механизм, который поможет некоторым категориям граждан избежать такой неприятности.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава министерства Оксана Жолнович, пишет "РБК-Украина". По ее словам, речь идет о возможности заплатить за себя страховой взнос самостоятельно. "Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единое заявление о присоединении и его можно будет подать онлайн", — сказала Жолнович.

Министр также сообщила, что такое право получат 32 категории граждан. Однако не назвала, какие именно.

Жолнович особо подчеркнула, что инициатива министерства, в частности, направлена на людей, которые потеряли работу в предпенсионном возрасте. Они сами или их родственники смогут внести страховой взнос, который позволит в таком случае выйти на пенсию своевременно.

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Как сообщал "Телеграф", Минсоцполитики также готовит для украинцев возможно делать дополнительные взносы в Пенсионный фонд, которые позволят в будущем увеличить размер их пенсии.