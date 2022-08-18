Пенсию платить не будут: какая категория пожилых людей может претендовать только на государственную помощь

Получать помощь могут не все люди, стажа у которых не хватает на пенсию

Пока Министерство социальной политики пытается придумать, как именно помочь людям добрать стаж которого не хватает для назначения пенсионной выплаты, пожилые люди, у которых нет минимальных 15 лет стажа могут претендовать только на государственную помощь.

На портале "Дия" напоминают, что подать на получение такой выплаты могут лица, достигшие пенсионного возраста согласно законодательству. Подать заявление можно в исполнительных органах местных советов или в ЦНАП лично, по почте или электронным образом.

Решение после подачи документов принимается 10 дней после обращения. Отметим, что подавать заявление можно через сайт Минсоцполитики или интегрированные системы органов исполнительной власти или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

В военное время срок выплаты такой помощи продлевается на период военного времени и месяц после его прекращения даже без обращения лица в соответствующие структуры. После завершения военного положения обновить документы следует в течение месяца.

Какие документы необходимы для получения помощи:

Заявление. Паспорт. Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Справка о стаже, выданная Пенсионным фондом. Декларация о доходах и имущественном положении семьи за полгода, с указанием состава семьи. Если лицо недееспособно – решение о назначении опекуна.

На выплату помощи люди претендовать не смогут в случае выплаты социальной пенсии, крупных покупок (более 50 тыс.грн.) у членов семьи, наличия дополнительного дохода или имущества в виде квартир и домов при квадратуре на каждого члена семьи выше 21 кв.м.

Ранее Телеграф напоминал, что пенсия по возрасту назначается автоматически, в случае если все нужные данные есть у Пенсионного фонда — проверить их наличие нужно самостоятельно. Для тех, кто не получал пенсию несколько месяцев из-за особых обстоятельств есть несколько способов забрать свои деньги.