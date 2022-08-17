Поднять свою пенсию на 20%: в Пенсионном фонде назвали легальный способ

Можно увеличить пенсию на 20%, правда кое-что придется для этого сделать

В то время как Минсоцполитики предлагает богатым украинцам стать меценатами для пенсионеров, существует абсолютно легальный способ поднять себе пенсию. Правда для этого придется сменить место жительства.

Так, с 1995 года в Украине вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов, в соответствии с которым пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право на 20% надбавку. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Виктория Поляковская во время телемарафона.

В Закарпатской области существуют 190 населенных пунктов, чьи жители подпадают под действие данной "горной" надбавки. А по данным ПФУ, из 250 тысяч пенсионеров Закарпатской области 53 тысяч проживают в горных населенных пунктах и получают надбавки.

Чтобы получить право на 20% надбавку, пенсионер должен переселиться в один из таких населенных пунктов, и получить соответствующее удостоверение, для чего нужно обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления административных услуг.

Вместе с тем есть порядка 300 тысяч украинских пенсионеров, оказавшихся на временно оккупированной территории, которые не могут получить свою пенсию. Однако их деньги никуда не пропадают, есть 4 способа как пенсионер может их получить.