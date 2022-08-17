Підняти свою пенсію на 20%: у Пенсійному фонді назвали легальний спосіб

Можна збільшити пенсію на 20%, правда, дещо доведеться для цього зробити

У той час, як Мінсоцполітики пропонує багатим українцям стати меценатами для пенсіонерів, існує абсолютно легальний спосіб підняти собі пенсію. Щоправда для цього доведеться змінити місце проживання.

Так, з 1995 року в Україні набув чинності закон про статус гірських населених пунктів, відповідно до якого пенсіонери, які мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20% надбавку. Про це повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Вікторія Поляковська під час телемарафону.

У Закарпатській області існують 190 населених пунктів, чиї мешканці підпадають під дію цієї "гірської" надбавки. А за даними ПФУ, із 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області 53 тисяч проживають у гірських населених пунктах та отримують надбавки.

Щоб отримати право на 20% надбавку, пенсіонер має переселитися до одного з таких населених пунктів та отримати відповідне посвідчення, для чого потрібно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Водночас є близько 300 тисяч українських пенсіонерів, котрі опинилися на тимчасово окупованій території, які не можуть отримати свою пенсію. Однак їхні гроші нікуди не пропадають, є 4 способи, як пенсіонер може їх отримати.