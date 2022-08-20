Сколько лет нужно отработать, чтобы получать пенсию в 2022 году

Если стажа не хватает есть несколько вариантов

Пока украинское правительство пытается придумать способ для пенсионеров повысить выплату или добрать недостающий стаж, "Телеграф" напоминает, во сколько лет и с каким стажем можно выйти на пенсию в 2022 году. Есть несколько вариантов в зависимости от опыта.

По данным Пенсионного фонда на пенсию по возрасту украинцы могут претендовать в 60, 63 или 65 лет. Нужное количество лет стажа нужно наработать на дату достижения определенного возраста. Если человек продолжает работать — может "добрать" недостающее.

Так, на пенсию в 2022 году в 60 лет могут выйти те, у кого отработано не менее 29 лет страхового стажа (когда платятся отчисления в Пенсионный фонд). Для категории 63+ необходимо не менее 22 лет стажа, а для украинцев, которым исполняется 65 — нужно отработать минимум 15 лет с отчислениями.

Отметим, что при нехватке стажа и достижении пенсионного возраста человек может претендовать только на финансовую помощь от государства. Во время военного положения ее срок действия продлевать не требуется. Для тех же, кто работал больше и наработал больший страховой стаж предусмотрены доплаты.