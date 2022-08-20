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Сколько лет нужно отработать, чтобы получать пенсию в 2022 году

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пенсионеры могут выйти на отдых по возрасту Новость обновлена 20 августа 2022, 09:57
Пенсионеры могут выйти на отдых по возрасту

Если стажа не хватает есть несколько вариантов

Пока украинское правительство пытается придумать способ для пенсионеров повысить выплату или добрать недостающий стаж, "Телеграф" напоминает, во сколько лет и с каким стажем можно выйти на пенсию в 2022 году. Есть несколько вариантов в зависимости от опыта.

По данным Пенсионного фонда на пенсию по возрасту украинцы могут претендовать в 60, 63 или 65 лет. Нужное количество лет стажа нужно наработать на дату достижения определенного возраста. Если человек продолжает работать — может "добрать" недостающее.

Так, на пенсию в 2022 году в 60 лет могут выйти те, у кого отработано не менее 29 лет страхового стажа (когда платятся отчисления в Пенсионный фонд). Для категории 63+ необходимо не менее 22 лет стажа, а для украинцев, которым исполняется 65 — нужно отработать минимум 15 лет с отчислениями.

Отметим, что при нехватке стажа и достижении пенсионного возраста человек может претендовать только на финансовую помощь от государства. Во время военного положения ее срок действия продлевать не требуется. Для тех же, кто работал больше и наработал больший страховой стаж предусмотрены доплаты.

Теги:
#Пенсия #Страховой стаж