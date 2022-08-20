Выход на пенсию без страхового стажа: Минсоц готовит сюрприз пожилым украинцам

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

Украинцы, у которых не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, все равно смогут получать пенсионные выплаты благодаря новой инициативе Минсоцполитики.

Как сообщила глава ведомства Оксана Жолнович, новый законопроект позволит людям без нужного стажа претендовать на пенсию, если они или их родственники внесут страховой взнос в Пенсионный фонд.

Она напомнила, что сейчас для выхода на пенсию человек должен иметь необходимый минимум страхового стажа. В этом году он составляет 29 лет, а в следующем — уже 30 лет. До 2028 года его планируют повысить до 35 лет.

Впрочем, бывают случаи, когда человеку не хватает всего пары лет до пенсии, а здоровье уже не позволяет работать. На этот случай Минсоц готовит возможность "докупить" нужные годы, при этом внести деньги могут родственники или друзья.

"Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единственное заявление о присоединении и ее можно будет подать онлайн", — сказала Жолнович.

Она также добавила, что процедура будет рассчитана на 32 категории граждан Украины.

В настоящее время документ уже разработан и даже зарегистрирован в парламенте.

Отметим, что при нехватке стажа и достижении пенсионного возраста человек может претендовать только на финансовую помощь от государства. Во время военного положения ее срок действия продлевать не требуется.