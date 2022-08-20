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Как увеличить пенсию в 2022 году – есть два способа

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Можно увеличить епнсию двумя способами
Можно увеличить епнсию двумя способами

Уже до конца года можно увеличить свою пенсию

Рост цен сделал актуальным вопрос роста доходов, в частности, пенсий для украинских пенсионеров. Уже в 2022 году этого можно добиться двумя способами.

Как выяснил "Телеграф", до конца года пенсионные выплаты можно увеличить двумя способами:

  • дождаться планового роста пенсии;
  • добиться законного предоставления надбавки.

Плановый рост пенсий в 2022 году произойдет еще дважды – 1 октября и 1 декабря. Осенью все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получат доплаты к своей пенсии в размере 300 гривен. Кроме того, по словам главы Минсоца Украины Оксаны Жолнович, все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и при этом они имеют полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, будут получать не менее 3 000 грн. Тем же, у кого страховой стаж меньше, пенсию будут повышать пропорционально, сообщила министр.

Второе повышение состоится с 1 декабря, в этот день в Украине на 3,5% увеличится прожиточный минимум – до 2684 грн (2093 гривны для нетрудоспособных, что равняется минимальной пенсии – Ред.). Соответственно, это повлечет за собой рост привязанных к нему социальных выплат.

Но можно и самому добиться роста пенсии на 20%, правда, для этого придется переехать в населенный пункт в горной местности, который подпадает под действие закона о статусе горных населенных пунктов, чьи жители-пенсионеры имеют право на эту "горную" надбавку. После переезда нужно обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления административных услуг.

Однако не только можно увеличить свою пенсию, есть несколько вариантов, когда пенсии можно даже лишиться.

Теги:
#Пенсионеры #Пенсии #Рост пенсий #ПФУ, Минсоцполитики, пенсии