Выплаты пенсий в Украине могут отменять: названы четыре основные причины

Пенсионеры в отдельных случаях могут оказаться без ежемесячной помощи от государства

Пока в Украине работают над тем, чтобы граждане могли самостоятельно заниматься начислением пенсий, одновременно находятся и механизмы, которые могут "отрезать" поток денежных поступлений уже имеющимся пенсионерам. Всего существует четыре основные причины, по которым государства способно прекратить выплачивать пенсий, и смерть получателя — лишь одна из них.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на публикацию "НВ". Отметим, что механизм вероятного прекращения пенсий регулируется статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном государственном страховании".

Основными причинами прекращения выплат пенсионеру являются:

назначение пенсии ранее согласно документов, в которых есть неправдивые данные;

проживание пенсионера за границей, если другое не предусмотрено международными договорами Украины (на период нахождения пенсионера в другой стране);

неполучение пенсии на протяжении полугода (6 месяцев подряд);

смерть получателя.

Также есть и другие причины, но они рассматриваются в индивидуальном порядке.

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Возможность возобновить получение пенсий существует. ПФ обязан начать вновь платить пенсионеру спустя 10 дней после выяснения обстоятельств отказа — если есть условие для "возврата" ежемесячной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, каким образом пенсионеры, не имевшие доступа к собственным деньгам на протяжении нескольких месяцев, могут таки оформить получение выплат.

Также мы рассказывали, какая категория пенсионеров в ближайшее время может рассчитывать на получение прибавки в 20% от размера пенсии.