Виплати пенсій в Україні можуть скасовувати: названо чотири основні причини

Пенсіонери в окремих випадках можуть опинитися без щомісячної допомоги від держави

Поки в Україні працюють над тим, щоб громадяни могли самостійно займатися нарахуванням пенсій, одночасно знаходяться й механізми, які можуть "відрізати" потік грошових надходжень нинішнім пенсіонерам. Усього існує чотири основні причини, через які держава здатна припинити виплачувати пенсій, і смерть одержувача — лише одна з них.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на публікацію "НВ". Зазначимо, що механізм ймовірного припинення пенсій регулюється статтею 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Основними причинами припинення виплат пенсіонеру є:

призначення пенсії раніше згідно з документами, в яких є неправдиві дані;

проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (на період перебування пенсіонера в іншій країні);

неотримання пенсії протягом півроку (6 місяців поспіль);

смерть отримувача.

Також є інші причини, але вони розглядаються в індивідуальному порядку.

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Можливість відновити отримання пенсій є. ПФУ зобов’язаний почати знову платити пенсіонеру через 10 днів після з’ясування обставин відмови — якщо є умова "повернення" щомісячної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином пенсіонери, які не мали доступу до власних грошей протягом кількох місяців, можуть таки оформити отримання виплат.

Також ми розповідали, яка категорія пенсіонерів найближчим часом може розраховувати на отримання 20-відсоткової доплати від розміру пенсії.