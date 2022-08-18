Пенсію можна нарахувати самому – у ПФУ розповіли, як це зробити

Нарахувати собі пенсію можна самостійно

Українці, котрі ще не вийшли на пенсію, можуть розрахувати приблизний розмір власних пенсійних виплат завдяки спеціальному інструменту від Пенсійного фонду України.

Так потрібно зареєструватися на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного підпису (КЕП) і відкрити там особистий кабінет.

Сервіс "Пенсійний калькулятор" відображається у центрі екранної форми особистого кабінету застрахованої особи. У верхньому правому куті в меню є кнопка "Інструкція".

Після цього слід запровадити умови розрахунку пенсії, а саме:

вибрати алгоритм розрахунку — як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності — доповнити періоди роботи з уточненням заробітної плати (за потреби);

виконати розрахунок пенсії (кнопка "Зберегти та розрахувати").

Після розрахунку користувач зможе переглянути:

розмір пенсії з огляду на страховий стаж на дату розрахунку;

протокол розрахунку.

Також все це користувач може виконати, користуючись відеоінструкцією від ПФУ.

Також можна не тільки дізнатися про розмір своєї майбутньої пенсії, а й дистанційно її оформити, щоправда, за умови, що всі належні відомості про набутий страховий стаж зазначеної особи перебувають у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.