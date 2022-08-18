Пенсию можно насчитать самому – в ПФУ рассказали, как это сделать

Насчитать себе пенсию можно самостоятельно

Украинцы, еще не вышедшие на пенсию, могут рассчитать примерный размер собственных пенсионных выплат благодаря специальному инструменту от Пенсионного фонда Украины.

Так, нужно зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с помощью электронной подписи (КЭП) и открыть там личный кабинет.

Сервис "Пенсионный калькулятор" отображается в центре экранной формы личного кабинета застрахованного лица. В правом верхнем углу в меню есть кнопка "Инструкция".

После этого следует ввести условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета — как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности — дополнить периоды работы с уточнением заработной платы (при необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка "Сохранить и рассчитать").

После расчета пользователь сможет просмотреть:

размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета;

протокол расчета.

Также все это пользователь может выполнить, пользуясь видеоинструкцией от ПФУ.

Также можно не только узнать размер своей будущей пенсии, но и дистанционно ее оформить, правда, при условии, что все надлежащие сведения о приобретенном страховом стаже указанного лица находятся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.