Як збільшити пенсію у 2022 році – є два способи

Вже до кінця року можна збільшити свою пенсію

Зростання цін зробило актуальним питання зростання доходів, зокрема пенсій для українських пенсіонерів. Вже в 2022 році цього можна досягти двома способами.

Як з’ясував "Телеграф", до кінця року пенсійні виплати можна збільшити двома способами:

дочекатися планового зростання пенсії;

домогтися законного надання надбавки.

Планове зростання пенсій у 2022 році відбудеться ще двічі – 1 жовтня та 1 грудня. Восени усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень. Крім того, за словами голови Мінсоцу України Оксани Жолнович, усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років і при цьому мають повний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, отримуватимуть не менше 3 000 грн. Тим же, хто має страховий стаж менший, пенсію підвищуватимуть пропорційно, повідомила міністр.

Друге підвищення відбудеться з 1 грудня, цього дня в Україні на 3,5% збільшиться прожитковий мінімум – до 2684 грн (2093 гривні для непрацездатних, що дорівнює мінімальній пенсії – Ред.). Відповідно, це спричинить зростання прив’язаних до нього соціальних виплат.

Але можна й самому домогтися зростання пенсії на 20%, щоправда, для цього доведеться переїхати до населеного пункту у гірській місцевості, який підпадає під дію закону про статус гірські населені пункти, чиї мешканці-пенсіонери мають право на цю "гірську" надбавку. Після переїзду слід звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Однак не тільки можна збільшити свою пенсію, є кілька варіантів, коли пенсії можна навіть втратити.