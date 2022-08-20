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Як збільшити пенсію у 2022 році – є два способи

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Микита Синицін Микита Синицін
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Можна збільшити епнсію двома способами
Можна збільшити епнсію двома способами

Вже до кінця року можна збільшити свою пенсію

Зростання цін зробило актуальним питання зростання доходів, зокрема пенсій для українських пенсіонерів. Вже в 2022 році цього можна досягти двома способами.

Як з’ясував "Телеграф", до кінця року пенсійні виплати можна збільшити двома способами:

  • дочекатися планового зростання пенсії;
  • домогтися законного надання надбавки.

Планове зростання пенсій у 2022 році відбудеться ще двічі – 1 жовтня та 1 грудня. Восени усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень. Крім того, за словами голови Мінсоцу України Оксани Жолнович, усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років і при цьому мають повний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, отримуватимуть не менше 3 000 грн. Тим же, хто має страховий стаж менший, пенсію підвищуватимуть пропорційно, повідомила міністр.

Друге підвищення відбудеться з 1 грудня, цього дня в Україні на 3,5% збільшиться прожитковий мінімум – до 2684 грн (2093 гривні для непрацездатних, що дорівнює мінімальній пенсії – Ред.). Відповідно, це спричинить зростання прив’язаних до нього соціальних виплат.

Але можна й самому домогтися зростання пенсії на 20%, щоправда, для цього доведеться переїхати до населеного пункту у гірській місцевості, який підпадає під дію закону про статус гірські населені пункти, чиї мешканці-пенсіонери мають право на цю "гірську" надбавку. Після переїзду слід звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Однак не тільки можна збільшити свою пенсію, є кілька варіантів, коли пенсії можна навіть втратити.

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#Пенсіонери #Пенсії #Зростання пенсій #Пенсии