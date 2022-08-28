Пенсии в 2023 году: чего ждать пенсионерам и будут ли выплаты

В 2023 году также изменится одно из требований при выходе на пенсию по возрасту

Пенсионный фонд Украины завершил выплату августовских пенсий и уже готовится к началу сентябрьской кампании. Но многих пенсионеров интересует, что будет с выплатами в 2023 году.

Ожидается, что они сохранятся в полном объеме. Их финансирование — одно из первоочередных, сообщает министр финансов Сергей Марченко. Но с индексацией выплат, которая в Украине проводится обязательно в марте, могут быть проблемы.

Отмечается, что из-за нюансов с наполнением бюджета и сложной ситуации в стране, индексация в полной мере может не произойти. Части будущих пенсионеров не удастся выйти на заслуженный отдых в 60 лет из-за недостатка стажа. Если в 2022 году необходимо 29 лет для этого, то со следующего года срок увеличится на год и составит 30 лет страхового стажа.

Отметим, что те, кто не наработал даже 15 лет трудового стажа, на пенсию претендовать не могут, а только на социальную помощь, которая выплачивается с рядом ограничений. Для тех, кто оказался в такой ситуации, есть несколько вариантов, которые включают возможность доработать, платить ЕСВ добровольно или купить стаж. Последнюю процедуру предлагают упростить.