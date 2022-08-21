Кто в 2022 году может выйти на пенсию в 60 лет: названы главные условия

Долгожданный отдых светит тем, кто много и официально работал

В Украине в 2022 году имеют право на выход на пенсию лица, получившие необходимый для этого страховой стаж и достигшие пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что в этом году на заслуженный отдых могут претендовать граждане в возрасте 60, 63 или 65 лет, но есть одно условие. В частности, для назначения пенсии по возрасту в 2022 году пенсионеры:

60 лет — должны иметь страховой стаж в 29 лет;

63 лет — официально проработать 22 года;

65 лет — иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, что в Минсоцполитики начали работу над тем, чтобы украинцы, не имеющие страхового стажа для выхода на пенсию, все равно смогли получать пенсионные выплаты. Это станет возможным при условии, если у таких лиц есть родственники, которые смогут внести страховой взнос в Пенсионный фонд.

Также сообщалось, что в Украине должен измениться подход к социальным выплатам пенсионерам — у части из них пенсии могут возрасти после того, как к этому процессу привлекут меценатов.

Ранее "Телеграф" писал, кто из пенсионеров может рассчитывать на прибавку к выплатам из-за возраста и какого размера она может достигать.