Прибавка к пенсии за возраст: кто может рассчитывать и сколько получит

Подобные денежные "плюшки" положены людям в возрасте от 70 лет

Пока часть украинцев только готовится к выходу на заслуженный отдых, другие получают свою законную пенсию уже несколько лет кряду. Некоторые из украинских пенсионеров имеют не "голые" выплаты от государства, а с доплатой, которая начисляется за возраст. Касается это людей в возрасте 70 лет и старше.

"Телеграф", ссылаясь на издание "На пенсии", расскажет, кто именно может претендовать на дополнение к ежемесячной "получке" и в каком размере она положена. Сразу следует отметить, что "возрастные" доплаты начисляются строго с дня достижения получателем определенного возраста, а не с начала календарного месяца, в котором пенсионер празднует свой день рождения.

Так кому же положена добавка за возраст?

Люди от 70 до 75 лет. Доплата будет начисляться с октября 2022 года. Прибавку смогут получить около 1,7 млн украинских граждан, чьи пенсии ниже уровня средней зарплаты 2020 года — то есть менее 10 тысяч грн. Размер доплаты определен в 300 гривен.

Доплата будет начисляться с октября 2022 года. Прибавку смогут получить около 1,7 млн украинских граждан, чьи пенсии ниже уровня средней зарплаты 2020 года — то есть менее 10 тысяч грн. Размер доплаты определен в 300 гривен. Люди от 75 лет и старше. Прибавка начала приходить таким пенсионерам с октября 2021 года. Ее размер — 456 грн.

Прибавка начала приходить таким пенсионерам с октября 2021 года. Ее размер — 456 грн. Люди в возрасте от 80 лет. Эта категория населения "поощряется" государством еще с апреля 2020 года. Прибавка изначально рассчитывалась на сумму 500 грн, но после индексации весной-2022 достигла значения 579 грн.

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Напомним, что в августе выплата пенсий производилась не всем украинским пенсионерам. Сколько получателей не дождались своих денег и почему, читайте в материале "Телеграфа".

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