Пенсию получили не все – сколько украинцев остались без выплат за август

Сотни тысяч украинских пенсионеров лишились своих платежей, но это временно

Порядка 300 тысяч украинских пенсионеров в августе не смогут получить полагающиеся им пенсионные выплаты. Причина тому – война с рф и сложности с доставкой средств.

По подсчетам Пенсионного фонда Украины, около 300 тысяч украинских пенсионеров из числа оказавшихся на временно оккупированной территории, получают пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты". Поскольку последняя с 1 августа официально прекратила работу в этих районах, все эти люди не смогут получить свою пенсию.

Впрочем, как не раз заявляли в Министерстве социальной политики Украины, положенные пенсионерам деньги никуда не денутся, и пенсионер сможет их получить.

Для того, чтобы перевести выплаты и получать их в месте на подконтрольной территории Украины необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты". Номер 0-800-300-545. Оператору нужно сообщить данные из паспорта, номер телефона, а также предыдущий и текущий адреса проживания для того, чтобы выплаты переадресовали.

Для того, чтобы начать получать деньги не через почту, а на карту, необходимо открыть счет в банке. Отмечается, что с собой нужно иметь заявление про выплату пенсии или соцпомощи. После этого можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. С собой нужно иметь паспорт, номер плательщика налогов (идентификационный код), данные из банка. Отметим, что выполнить при наличии банковской карты для соцвыплат вышеперечисленные операции и подать заявление на смену способа получения пенсии можно онлайн.

Впрочем, лишиться пенсионных выплат можно не только по причине проживания на временно неподконтрольной Украине территории.