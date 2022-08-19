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Пенсию получили не все – сколько украинцев остались без выплат за август

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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300 тысяч украинских пенсионеров остались пока без пенсий
300 тысяч украинских пенсионеров остались пока без пенсий

Сотни тысяч украинских пенсионеров лишились своих платежей, но это временно

Порядка 300 тысяч украинских пенсионеров в августе не смогут получить полагающиеся им пенсионные выплаты. Причина тому – война с рф и сложности с доставкой средств.

По подсчетам Пенсионного фонда Украины, около 300 тысяч украинских пенсионеров из числа оказавшихся на временно оккупированной территории, получают пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты". Поскольку последняя с 1 августа официально прекратила работу в этих районах, все эти люди не смогут получить свою пенсию.

Впрочем, как не раз заявляли в Министерстве социальной политики Украины, положенные пенсионерам деньги никуда не денутся, и пенсионер сможет их получить.

Для того, чтобы перевести выплаты и получать их в месте на подконтрольной территории Украины необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты". Номер 0-800-300-545. Оператору нужно сообщить данные из паспорта, номер телефона, а также предыдущий и текущий адреса проживания для того, чтобы выплаты переадресовали.

Для того, чтобы начать получать деньги не через почту, а на карту, необходимо открыть счет в банке. Отмечается, что с собой нужно иметь заявление про выплату пенсии или соцпомощи. После этого можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. С собой нужно иметь паспорт, номер плательщика налогов (идентификационный код), данные из банка. Отметим, что выполнить при наличии банковской карты для соцвыплат вышеперечисленные операции и подать заявление на смену способа получения пенсии можно онлайн.

Впрочем, лишиться пенсионных выплат можно не только по причине проживания на временно неподконтрольной Украине территории.

Теги:
#Пенсионеры #Пенсия #Война с РФ #пенсия, ПФУ, Минсоцполитики