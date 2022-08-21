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Надбавка до пенсії за вік: хто може розраховувати та скільки отримає

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Держава не забуває дбати про своїх пенсіонерів Новина оновлена 21 серпня 2022, 10:31
Держава не забуває дбати про своїх пенсіонерів

Подібні грошові "плюшки" належать людям віком від 70 років.

Поки частина українців лише готується до виходу на заслужений відпочинок, інші отримують свою законну пенсію вже кілька років поспіль. Деякі з українських пенсіонерів мають не "голі" виплати від держави, а із доплатою, яка нараховується за вік. Стосується це людей віком 70 років і більше.

"Телеграф", посилаючись на видання "На пенсії", розповість, хто саме може претендувати на доповнення до щомісячної "получки" та в якому розмірі. Відразу слід зазначити, що "вікові" доплати нараховуються суворо від дня досягнення одержувачем певного віку, а не з початку календарного місяця, у якому пенсіонер святкує свій день народження.

То кому ж належить надбавка за вік?

  • Люди віком від 70 до 75 років. Доплата нараховуватиметься з жовтня 2022 року. Надбавку зможуть отримати близько 1,7 млн українських громадян, чиї пенсії нижчі за рівень середньої зарплати 2020 року — тобто менше 10 тисяч грн. Розмір доплати визначено у 300 гривень.
  • Люди від 75 років та старші. Надбавка почала приходити таким пенсіонерам з жовтня 2021 року. Її розмір — 456 грн.
  • Люди віком від 80 років. Ця категорія населення "заохочується" державою ще із квітня 2020 року. Надбавка початково розраховувалася на суму 500 грн, але після індексації навесні-2022 досягла значення 579 грн.

Нагадаємо, що у серпні виплата пенсій здійснювалася не всім українським пенсіонерам. Скільки одержувачів не дочекалися своїх грошей і чому читайте у матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали про те, як у 2022 році можна збільшити свої пенсійні виплати. Усього є два способи.

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#Пенсіонери #Пенсії #Гроші #Пенсія