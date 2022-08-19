Перевести выплату пенсии с "Укрпочты" на карту можно самостоятельно: инструкция

Любой пенсионер, имеющий открытую карту для выплаты пенсий, может направить на нее печисление средств

Пенсионный фонд Украины активно развивает направление предоставления услуг онлайн. Так, например, украинцы могут самостоятельно начислить пенсию, не выходя из дома. Для тех, кому удобнее получать цифровые сервисы, разработали механизм самостоятельного перевода выплат с "Укрпочты", где деньги выдают наличными, на банковскую карту.

Как пишут "Факты ICTV", сделать это можно, совершив шесть простых шагов. Ограничений во времени для этого нет – услуга доступна в любой момент. Важно при этом иметь открытую карту для пенсий. Далее для перевода выплат необходимо:

зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ и авторизоваться – для этого нужно воспользоваться сервисом "Дия. Подпись", квалифицированной электронной подписью или средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии BankID

найти и выбрать в меню пункт "О пенсионном обеспечении";

среди опций этого пункта выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело" – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии";

заполнить все поля электронного заявления, используя подсказки на экране;

загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами из банка;

подписать заявление собственной квалифицированной электронной подписью, после чего оно автоматически будет направлено на рассмотрение в ПФУ.

Ход рассмотрения такого заявления можно отслеживать через личный кабинет на вебпортале. Уведомления будут приходить в папку "Мои сообщения".

Если у вас нет электронной подписи для оформления заявления, можно обратиться на горячую линию Укрпочты по номеру 0-800-300-545. Консультант должен объяснить все шаги по переводу выплат на карту.

Одновременно с переводом пенсии на карту можно также оформить электронное пенсионное удостоверение. "Телеграф" публиковал инструкцию, как это сделать.