Перевести виплату пенсії з "Укрпошти" на картку можна самостійно: інструкція

Будь-який пенсіонер, який має відкриту картку для виплати пенсій, може скерувати на неї перерахунок коштів

Пенсійний фонд України активно розвиває напрямок надання послуг онлайн. Так, наприклад, українці можуть самостійно нарахувати собі пенсію, не виходячи з дому. Для тих, кому зручніше отримувати цифрові сервіси, розробили також механізм самостійного переводу виплат з "Укрпошти", де гроші видають готівкою, на банківську картку.

Як пишуть "Факти ICTV", зробити це можна, здійснивши шість простих кроків. Обмежень у часі для цього немає – послуга доступна у будь-який зручний момент. Важливо при цьому мати відкриту картку для пенсій. Далі для переведення виплат, необхідно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися – для цього треба скористатись сервісом "Дія.Підпис", кваліфікованим електронним підписом, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології BankID

знайти та обрати у меню пункт "Про пенсійне забезпечення";

серед опцій цього пункту обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи" – "Заява про зміну способу виплати пенсії";

заповнити усі поля електронної заяви, користуючись підказками на екрані;

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

підписати заяву власним кваліфікованим електронним підписом, після чого вона автоматично буде надіслана на розгляд до ПФУ.

Хід розгляду такої заяви можна відстежувати через особистий кабінет на вебпорталі. Сповіщення приходитимуть до папки "Мої повідомлення".

Якщо у вас немає електронного підпису для оформлення заяви, можна звернутись на гарячу лінію Укрпошти за номером 0-800-300-545. Консультант має пояснити усі кроки з переведення виплат на картку.

Одночасно з переведенням пенсії на картку можна також оформили електронне пенсійне посвідчення. "Телеграф" публікував інструкцію, як це зробити.