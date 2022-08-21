Хто у 2022 році може вийти на пенсію у 60 років: названо головні умови

Довгоочікуваний відпочинок світить тим, хто багато та офіційно працював

В Україні у 2022 році мають право на вихід на пенсію особи, які отримали необхідний для цього страховий стаж та досягли пенсійного віку — 55 років для жінок та 60 для чоловіків.

У Пенсійному фонді України зазначили, що цього року на заслужений відпочинок можуть претендувати громадяни віком 60, 63 або 65 років, але є одна умова. Зокрема, для призначення пенсії за віком у 2022 році пенсіонери:

60 років — повинні мати страховий стаж у 29 років;

63 років — офіційно пропрацювати 22 роки;

65 років — мати не менше 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики розпочали роботу над тим, щоб українці, які не мають страхового стажу для виходу на пенсію, все одно змогли отримувати пенсійні виплати. Це стане можливим за умови, якщо такі особи мають родичів, які зможуть внести страховий внесок до Пенсійного фонду.

Також повідомлялося, що в Україні має змінитися підхід до соціальних виплат пенсіонерам — у частини з них пенсії можуть зрости після того, як до цього процесу залучать меценатів.

Раніше "Телеграф" писав, хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку до виплат через вік та якого розміру вона може досягати.