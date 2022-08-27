Страховой стаж для пенсии: в каком случае туда входит время обучения

Подтвердить образование нужно необходимыми документами

Для того, чтобы выйти на пенсию в Украине в 2022 году в 60 лет необходимо иметь 29 лет стажа. Для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 63 и 65 необходимое количество страхового стажа другое. За правильным подсчетом количества лет страхового стажа должен следить сам будущий пенсионер.

Как отмечают в Пенсионном фонде, в страховой стаж учитывается и период обучения в вузах и средних специальных учебных заведениях, а также училищах, повышение квалификации, аспирантура, докторантура, ординатура. Стоит знать, что как страховой стаж учитывается только образование, полученное до 1 января 2004 года.

Для тех, кто заканчивал вузы на дневной форме обучения или посещал другие вышеперечисленные виды образования после этого периода, в страховой стаж внести это время можно только в случае добровольной уплаты единого социального взноса. Для того, чтобы подтвердить период обучения, нужно предоставить дипломы, свидетельства, справки и другие документы, которые выданы на основе архивных данных и в них указаны периоды образования.

Ранее "Телеграф" сообщал, учитывается ли стаж, полученный за границей в страховой стаж в Украине. Также часть пенсионеров может рассчитывать не только на перерасчет пенсии в октябре и декабре, но и доплату в 20% к пенсии в определенных регионах Украины.