Страховой стаж для пенсии: в каком случае туда входит время обучения
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Подтвердить образование нужно необходимыми документами
Для того, чтобы выйти на пенсию в Украине в 2022 году в 60 лет необходимо иметь 29 лет стажа. Для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 63 и 65 необходимое количество страхового стажа другое. За правильным подсчетом количества лет страхового стажа должен следить сам будущий пенсионер.
Как отмечают в Пенсионном фонде, в страховой стаж учитывается и период обучения в вузах и средних специальных учебных заведениях, а также училищах, повышение квалификации, аспирантура, докторантура, ординатура. Стоит знать, что как страховой стаж учитывается только образование, полученное до 1 января 2004 года.
Для тех, кто заканчивал вузы на дневной форме обучения или посещал другие вышеперечисленные виды образования после этого периода, в страховой стаж внести это время можно только в случае добровольной уплаты единого социального взноса. Для того, чтобы подтвердить период обучения, нужно предоставить дипломы, свидетельства, справки и другие документы, которые выданы на основе архивных данных и в них указаны периоды образования.
Ранее "Телеграф" сообщал, учитывается ли стаж, полученный за границей в страховой стаж в Украине. Также часть пенсионеров может рассчитывать не только на перерасчет пенсии в октябре и декабре, но и доплату в 20% к пенсии в определенных регионах Украины.