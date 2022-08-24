Доплата за заслуги: кто может получать повышенную пенсию в Украине и о какой сумме речь

Уточнить размер доплаты можно в Пенсионном фонде с соответствующими документами

Среди тех украинцев, кто имеет право на повышенную пенсию или доплаты к ней — люди с особенными заслугами. Отметим, что доплаты за заслуги перед Украиной и перед Родиной — это два разных вида выплат. Они обе вырастут в декабре 2022 года, поскольку привязаны к прожиточному минимуму.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер". Сообщается, что надбавка за заслуги перед Украиной составляет от 405,4 до 810,8 грн в месяц (20-40%) и выплачивается в добавление к пенсии по возрасту или другим причинам. Среди получателей такой выплаты — восемь категорий граждан.

Право на пенсию за особенные заслуги перед Украиной есть у Героев Украины, людей награжденными частью украинских и советских орденов (Героев Небесной сотни, Советского Союза, Славы трех ступеней и другими), а также людей с почетными званиями Украины и советских республик.

Ветеранам войны с наградой "За отвагу", победителям Олимпиады и Паралимпиады, чемпионам и рекордсменам мира и Европы, космонавтам, народным депутатам и членам Кабмина, получателям госпремий Украины и СССР, обладателям почетных званий, депутатам четырех и больше созывов советов разного уровня, матерям с 5 и более детьми, которые достигли шестилетнего возраста также положена такая доплата.

Ее размер устанавливается в Пенсионном фонде и зависит от типа заслуги. Отметим, что нужно подать подтверждающие документы и заслуги не суммируются. В вопросе доплаты за материнство каждый последующий ребенок дает прибавку и мать 10 детей получает максимум в 40% на уровне с Героями Украины.

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Особенные заслуги перед Родиной — другой вид выплаты, который составляет 70% прожиточного минимума — 1418,9 грн. Такую доплату получают полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда, получившие звание во время Второй мировой, Герои Украины, имеющие орден "Золотая звезда", украинцы с орденами Богдана Хмельницкого и княгини Ольги трех ступеней и часть других категорий.

Отмечается, что с 1 января 2023 года будут установлены ежемесячные выплаты для получателей ордена "Золотая звезда", ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество", полученными во время защиты Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что получить надбавку к пенсии украинцы могут сразу несколькими способами. Один из них — работать сверх нормы и набрать больше требуемого стажа. Также на 20% доплату могут претендовать пенсионеры, проживающие в горных регионах Украины.