Доплата за заслуги: хто може отримувати підвищену пенсію в Україні та про яку суму йдеться

Уточнити розмір доплати можна у Пенсійному фонді з відповідними документами

Серед тих українців, які мають право на підвищену пенсію чи доплати до неї — люди з особливими заслугами. Зазначимо, що доплати за заслуги перед Україною та перед Батьківщиною — це два різні види виплат. Вони обидві зростуть у грудні 2022 року, оскільки прив’язані до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє "Пенсійний кур’єр". Повідомляється, що надбавка за заслуги перед Україною складає від 405,4 до 810,8 грн на місяць (20-40%) та виплачується на додаток до пенсії за віком чи іншими причинами. Серед одержувачів такої виплати – вісім категорій громадян.

Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною мають Герої України, люди нагороджені частиною українських та радянських орденів (Героїв Небесної сотні, Радянського Союзу, Слави трьох ступенів тощо), а також люди з почесними званнями України та радянських республік.

Ветеранам війни з нагородою "За відвагу", переможцям Олімпіади та Паралімпіади, чемпіонам та рекордсменам світу та Європи, космонавтам, народним депутатам та членам Кабміну, одержувачам держпремій України та СРСР, володарям почесних звань, депутатам чотирьох і більше скликань рад 5 і більше дітьми, які досягли шестирічного віку, також належить така доплата.

Її обсяг встановлюється у Пенсійному фонді і залежить від типу досягнення. Зазначимо, що треба подати підтверджуючі документи та заслуги не підсумовуються. У питанні доплати за материнство кожна наступна дитина дає надбавку і мати 10 дітей отримує максимум 40% на рівні з Героями України.

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Особливі заслуги перед Батьківщиною – інший вид виплати, що становить 70% прожиткового мінімуму – 1418,9 грн. Таку доплату отримують повні кавалери ордена Слави, Герої Праці, які отримали звання під час Другої світової, Герої України, які мають орден "Золота зірка", українці з орденами Богдана Хмельницького та княгині Ольги трьох ступенів та частина інших категорій.

Зазначається, що з 1 січня 2023 року будуть встановлені щомісячні виплати для отримувачів ордену "Золота зірка", ордену Богдана Хмельницького та "За мужність", отриманим під час захисту України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що отримати надбавку до пенсії українці можуть одразу декількома способами. Один із них — працювати понад норму та набрати більше необхідного стажу. Також на 20% доплату можуть претендувати пенсіонери, які мешкають у гірських регіонах України.