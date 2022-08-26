Влияет ли работа за границей на размер пенсии в Украине: четкий ответ

У Украины есть соглашения о пенсионном обеспечении только с некоторыми странами

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину многие граждане были вынуждены уехать за границу, чтобы сохранить свои жизни. Среди них было немало лиц, приближающихся к пенсионному возрасту. За границей часть из них пошла на работу и у них возник логичный вопрос — зачислится ли пенсионный стаж, приобретенный в другой стране, по возвращению на родину.

Как передает "Пенсионный курьер", все зависит от страны, в которую уехал и официально трудоустроился будущий пенсионер. Недавно редакция издания получила от пенсионерки такой вопрос: "Если у меня 29 лет стажа в Украине и есть еще стаж работы в Польше и Германии, как можно добавить, чтобы общая сумма была? Может быть, нужна выписка из Пенсионной другой страны?".

Специалисты ответили, что страховой стаж, приобретенный в Польше, влияет только на определение права на назначение пенсии. То есть если стажа, приобретенного в Украине, достаточно для получения выплат от государства, то период работы в Польше не повлияет на пенсионное обеспечение лица.

А если человек уехал в Германию и официально трудоустроился там, то этот стаж не засчитают при назначении пенсии в Украине, ведь у нашей страны нет соглашения о пенсионном обеспечении с ФРГ.

Добавим, что страны, с которыми заключено соглашение о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу, это Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия и Чехия. Стаж, приобретенный там, учитывается только для определения права на получение пенсии и не влияет на ее размер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что части украинцев не зачислят в пенсионный стаж за работу во время войны. Это касается предпринимателей, которые воспользовались правом не платить один из основных налогов.