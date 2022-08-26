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Чи впливає робота за кордоном на розмір пенсії в Україні: чітка відповідь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Для виходу на пенсію цього року знадобиться як мінімум 15 років страхового стажу Новина оновлена 26 серпня 2022, 15:32
Для виходу на пенсію цього року знадобиться як мінімум 15 років страхового стажу

Україна має угоди про пенсійне забезпечення лише з деякими країнами

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну багато громадян були змушені виїхати за кордон, аби зберегти свої життя. З-поміж них було чимало осіб, які наближаються до пенсійного віку. За кордоном частина з них пішла на роботу і в них виникло логічне запитання — чи зарахується пенсійний стаж, набутий в іншій країні, по поверненню на батьківщину.

Як передає "Пенсійний кур'єр", все залежить від країни, в яку виїхав та офіційно працевлаштувався майбутній пенсіонер. Нещодавно редакція видання отримала від пенсіонерки таке питання: "Якщо в мене 29 років стажу в Україні і є ще стаж роботи у Польщі й Німеччині, як можна додати, щоб загальна сума була? Чи, можливо, треба виписка із Пенсійного іншої країни?".

Фахівці відповіли, що страховий стаж, набутий у Польщі, впливає лише на визначення права на призначення пенсії. Тобто, якщо стажу, набутого в Україні, достатньо для отримання виплат від держави, то період роботи в Польщі не вплине на пенсійне забезпечення особи.

А якщо особа виїхала в Німеччину й офіційно працевлаштувалася там, то цей стаж не зарахують при призначенні пенсії в Україні, адже наша країна не має угоди про пенсійне забезпечення з Німеччиною.

Додамо, що країни, з якими укладено угоду про пенсійне забезпечення за пропорційним принципом — це Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина та Чехія. Стаж, набутий там, враховується лише для визначення права на отримання пенсії та не впливає на її розмір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частині українців не зарахують у пенсійний стаж за роботу під час війни. Це стосується підприємців, які скористалися правом не платити один з основних податків.

Теги:
#Україна #Пенсія #Робота за кордоном #Страховий стаж