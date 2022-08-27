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Страховий стаж для пенсії: у якому разі туди входить час навчання

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Перевірити свій стаж можна на сайті ПФУ Новина оновлена 27 серпня 2022, 10:03
Перевірити свій стаж можна на сайті ПФУ

Підтвердити освіту треба відповідними документами

Для того, щоб вийти на пенсію в Україні у 2022 році у 60 років необхідно мати 29 років стажу. Для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 63 та 65 необхідну кількість страхового стажу інше. За правильним підрахунком кількості років страхового стажу має стежити сам майбутній пенсіонер.

Як зазначають у Пенсійному фонді, у страховий стаж враховується і період навчання у вишах та середніх спеціальних навчальних закладах, а також училищах, підвищення кваліфікації, аспірантура, докторантура, ординатура. Варто знати, що як страховий стаж враховується лише освіта, здобута до 1 січня 2004 року.

Для тих, хто закінчував вузи на денній формі навчання або відвідував інші перераховані види освіти після цього періоду, до страхового стажу внести цей час можна тільки у разі добровільної сплати єдиного соціального внеску. Для того, щоб підтвердити період навчання, потрібно надати дипломи, свідоцтва, довідки та інші документи, видані на основі архівних даних та в них зазначені періоди освіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи враховується стаж, отриманий за кордоном у страховий стаж в Україні. Також частина пенсіонерів може розраховувати не лише на перерахунок пенсії у жовтні та грудні, а й доплату у 20% до пенсії у певних регіонах України.

Теги:
#Пенсійний фонд #Освіта #Пенсія