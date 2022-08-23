Будут ли пенсии в августе? Что говорят в Пенсионном фонде

В ПФУ рассказали о пенсиях в августе

Пенсионный фонд Украины продолжает выплату пенсий за август, украинские пенсионеры могут не волноваться о получении ими своих выплат в этом месяце.

Так, как сообщает Пенсионный фонд, по состоянию на 22 августа на пенсионные выплаты направлено 47,8 млрд грн, в том числе 10,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 37,4 млрд грн – через уполномоченные банки.

При этом уполномоченные банки произвели зачисление всех полученных от ПФУ средств на счета пенсионеров. А вот АО "Укрпочта" по состоянию на 21 августа доставила лишь 70,4% профинансированной суммы за август. Это объясняется тем, что порядка 300 тысяч украинских пенсионеров, получающих выплаты через почту, оказались на временно оккупированных территориях страны.

Пенсионеры на официальной странице ПФУ в соцсетях задают вопросы, получат ли они свои пенсии.

Как неоднократно заявляла министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, социальные выплаты находятся на втором месте после обороны в списке приоритетности финансирования из госбюджета.

В июле Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 32,2 млрд грн. на финансирование выплаты пенсий до конца года. Также в ПФУ успокоили пенсионеров, оказавшихся в оккупации, что свои деньги они получат в любом случае, просто сделать это удобнее будет выехав на подконтрольную Украине территорию.