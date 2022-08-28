Пенсій у серпні платити більше не будуть – ПФУ пояснив, чому

У ПФУ розповіли чи чекати на пенсії в останні 3 дні серпня

Перед вихідними, 26 серпня, ПФУ заявив про припинення виплат пенсій у серпні. Про це йдеться на сторінці у Facebook Фонду.

За даними чиновників ПФУ, за серпень було виплачено 51,2 мільярда гривень, з яких 41 мільярд уже виплатили через банки, а решту "Укрпошти" продовжує виплачувати. Втім, частину цих коштів видати не вдасться, бо близько 300 тисяч українських одержувачів виплат через пенсію мешкають на тимчасово окупованій території.

Втім, пенсіонерам не варто хвилюватися, хоча до кінця місяця ще кілька днів всі пенсійні платежі українці в серпні отримають у повному обсязі. Через особливості фінансування пенсійних виплат, ПФУ здійснив переказ коштів авансом, тож ні затримок у виплатах, ні відсутності виплат чекати не варто.

Незважаючи на непросту фінансову ситуацію через російську агресію, за словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, соціальні виплати перебувають на другому місці після оборони у списку пріоритетності фінансування з держбюджету. До кінця року на ці виплати додатково було спрямовано 32,2 млрд грн.

Також, як обіцяє міністр фінансів України Сергій Марченко, пенсії у 2023 році продовжать виплачувати, щоправда, з їх індексацією можуть бути проблеми.