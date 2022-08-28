Пенсий в августе платить больше не будут – ПФУ объяснил, почему

В ПФУ рассказали ждать ли пенсий в оставшиеся 3 дня августа

Перед выходными, 26 августа, ПФУ заявил о прекращении выплат пенсий в августе.Об этом говорится на странице в Facebook Фонда.

По данным чиновников ПФУ, за август были выплачены 51,2 миллиарда гривен, из которых 41 миллиард уже выплатили через банки, а остальные "Укрпочта" продолжает выплачивать. Впрочем, часть этих средств выдать не удастся, так как порядка 300 тысяч украинских получателей выплат через пенсию живут на временно оккупированной территории.

Впрочем, пенсионерам не стоит волноваться, хотя до конца месяца еще несколько дней, все положенные пенсионные платежи украинцы в августе получат в полном объеме. Из-за особенностей финансирования пенсионных выплат, ПФУ осуществил перевод средств авансом, так что ни задержек в выплатах, ни отсутствия выплат ждать не стоит.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию из-за российской агрессии, по словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, социальные выплаты находятся на втором месте после обороны в списке приоритетности финансирования из госбюджета. До конца года на эти выплаты дополнительно были направлены 32,2 млрд грн.

Также, как обещает министр финансов Украины Сергей Марченко, пенсии в 2023 году продолжат выплачивать, правда с их индексацией могут быть проблемы.