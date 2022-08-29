Работающие пенсионеры останутся без доплат: в какой срок нужно уведомить ПФУ об устройстве на работу
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У украинцев есть 10 дней, чтобы известить Пенсионный фонд
Пожилые украинцы, которые и дальше официально работают или планируют устроиться на работу, в течение 10 дней должны сообщить эту информацию представителям Пенсионного Фонда. В противном случае пенсионеров лишат части соцвыплат.
Как пишет издание Biz.today, по состоянию на сегодняшний день в Украине проживает около 10,8 млн пенсионеров, 2,7 млн из них и дальше продолжают работать. При условии, что работающая категория пожилых граждан не предоставит ПФУ эту информацию, они будут лишены права на определенные надбавки и дополнительные выплаты.
Кроме того, эти пенсионеры не смогут получать доплаты с увеличением прожиточного минимума для потерявших трудоспособность украинцев. Также они останутся без доплаты за выслугу лет и не будут начислять надбавки на содержание детей в возрасте до 18 лет.
Лишние деньги, которые ПФУ все же успеет начислить, будут взиматься согласно решению территориальных органов ПФУ или в судебном порядке.
Следует добавить, что информацию о трудоустройстве пенсионеры могут лично сообщить в любом отделении ПФУ или в онлайн-кабинете веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.
Как оставить заявку
- зайдите на сайт с помощью ID-банкинга или квалифицированной электронной подписи;
- выберите в разделе "Пенсионерам" пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
- заполните заявление и загрузите просканированные копии документов;
- выберите пункт "Оформить заявление";
- подпишите заявление и отправьте его в ПФУ.
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