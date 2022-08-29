Когда выгоднее всего подавать заявление на назначение пенсии: украинцам дали совет

Пенсия в Украине рассчитывается на основе средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году обращения о назначении пенсии

В Украине существует немало способов увеличить пенсионные выплаты, в частности, если отдать предпочтение пенсии по возрасту перед пенсией по выслуге лет. Но есть еще и способ выйти на пенсию с максимальной выгодой для себя.

Как пояснила читателю издание "Сельские вести" специалист Пенсионного фонда Украины Н. Юрчишина, для этого необходимо вовремя подать заявление на назначение выплат. По ее словам, чтобы определить заработную плату, учитываемую при исчислении пенсии, применяется средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения о назначении пенсии. А это значит, что, если средняя заработная плата, которая будет определена за 2020-2022 гг., окажется выше заработной платы, определенная за 2019-2021 гг. (10 846 грн 37 коп.), в таком случае по назначению пенсии выгоднее будет обращаться в начале 2023 года.

При этом специалист ПФУ напомнила, что существует предусмотренный законом срок обращения за назначением пенсии. Он составляет три месяца. Поэтому желательно обратиться за назначением выплат именно в эти сроки.

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Как сообщал "Телеграф", три категории украинцев уже в скором времени получат право по собственному желанию делать социальные взносы, с помощью которых можно будет увеличить свои пенсионные выплаты в будущем.