Трем категориям украинцев позволят увеличить пенсии онлайн – кого это касается

Вносить средства можно через веб-портал Пенсионного фонда и другие цифровые инструменты

В Украине пенсионеры смогут самостоятельно повышать свои социальные выплаты и платить ЕСН. Кабмин планирует сделать эту услугу, которая в ближайшее время станет доступной для трех целевых категорий граждан, дистанционной.

Соответствующую информацию обнародовала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, вносить средства украинцы смогут через собственный онлайн кабинет на вебпортале Пенсионного фонда.

"Уже зарегистрирован законопроект, который совместно разработали народные депутаты и Министерство социальной политики относительно возможности человеку самостоятельно заплатить за себя страховой взнос. Ранее страховой взнос мог уплатить только работодатель., а ей не хватало стажа. Но это было затруднительное решение и сложный расчет", – пояснила она.

Также министр отметила, что на сегодняшний день правительство планирует существенно упростить эту систему и в обязательном порядке оцифровать ее. Поэтому пожилые украинцы смогут делать это дистанционно, в собственном пенсионном кабинете. Специально посещать отделение ПФУ для этого не нужно.

На кого рассчитан проект

Пожилые жители страны, находящиеся за границей, однако сохраняют за собой рабочее место в Украине, находясь в отпуске без сохранения зарплаты. В таком случае единый страховой взнос за них не уплачивается, то есть страховой стаж будет пропадать;

Украинцы предпенсионного возраста, оставшиеся без рабочего места, которым крайне важно трудоустроиться в условиях тяжелой ситуации, сложившейся в стране.

Пожилые украинцы, имеющие потенциально небольшую пенсию.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям украинцев могут снять часть пенсионных выплат — кого это касается.

Также напомним, у украинских пенсионеров есть возможность дистанционно перевести свои социальные выплаты на банковский счет.