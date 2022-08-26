Трьом категоріям українців дозволять збільшити пенсії онлайн - кого це стосується

Вносити кошти можна буде через веб-портал Пенсійного фонду та інші цифрові інструменти

В Україні пенсіонери матимуть змогу самостійно підвищувати свої соціальні виплати і платити ЄСВ. Кабмін планує зробити цю послугу, яка вже найближчим часом стане доступною для трьох цільових категорій громадян, дистанційною.

Відповідну інформацію оприлюднила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, вносити кошти українці зможуть через власний онлайн кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

"Вже зареєстровано законопроєкт, який спільно розробили народні депутати та Міністерство соціальної політики щодо можливості людині самостійно заплатити за себе страховий внесок. Раніше страховий внесок міг сплатити лише роботодавець. В окремих випадках можна було докупити страховий стаж заднім числом, тобто коли вже людина досягала пенсійного віку, а їй не вистачало стажу. Але це було скрутне рішення та складний розрахунок", — пояснила вона.

Також міністр відзначила, що на сьогоднішній день уряд планує суттєво спростити цю систему та в обов'язковому порядку оцифрувати її. Тож літні українці матимуть змогу робити це дистанційно, у власному пенсійному кабінеті. Спеціально відвідувати відділення ПФУ для цього не потрібно.

На кого розрахований проєкт

Літні жителі країни, які знаходяться за кордоном, проте зберігають за собою робоче місце в Україні, перебуваючи у відпустці без збереження зарплати. У такому випадку єдиний страховий внесок за них не сплачується, тобто страховий стаж пропадатиме;

Українці передпенсійного віку, котрі залишилися без робочого місця та яким вкрай важливо працевлаштуватися в умовах тяжкої ситуації, котра склалася в країні

Літні українці, котрі мають потенційно невелику пенсію.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким категоріям українців можуть зняти частину пенсійних виплат — кого це стосується.

Також нагадаємо, українські пенсіонери мають можливість дистанційно перевести свої соціальні виплати банківський рахунок.