Як перевести пенсію на банківську картку без зайвих "заморочок" - 8 простих кроків

Вісім простих кроків, як перевести пенсію з "Укрпошти"

Війна внесла корективи у життя українців. Особливо відчутним це стало для жителів окупованих територій, де з 1 серпня було припинено роботу відділень головної пошти країни "Укрпошта". Саме вона надавала можливість українським пенсіонерам швидко та легко отримувати свої соцвиплати. Наразі ж постало важливе питання, яким чином переказати пенсійні гроші на карткові рахунки банків.

Як пише видання "НВ", літні жителі України можуть самостійно перевести гроші на банківську картку в особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного Фонду України.

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Простий алгоритм дій

Увійдіть або зареєструйтеся в особистому кабінеті на офсайті ПФУ;

У боковому меню зліва оберіть пункт " Пенсіонерам ";

"; Клікніть на пункт "Внесення змін до електронної пенсійної справи";

Оберіть розділ із написом " Заява на зміну способу виплати ";

"; Заповніть усі вільні поля форми заявки;

Завантажте до заяви скан-копії таких документів:

- паспорт,

- ідентифікаційний код;

- банківські реквізити;

Якщо ви бажаєте отримати електронне пенсійне посвідчення, не забудьте поставити галочку у пункті з назвою " електронне ";

"; Наостанок сформуйте заяву, підтвердивши її своїм електронним підписом та надішліть її до ПФУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яких умов українські жінки можуть отримати надбавку до своїх пенсій.

Також нагадаємо, як українцям, які перебувають в окупації, отримати пенсійні виплати — пояснення від ПФУ.