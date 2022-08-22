Виплата пенсій з вересня: уряд заспокоїв велику групу пенсіонерів

Тим, хто не може отримати виплати через окупацію, достатньо повідомити про це до Пенсійного фонду

В Україні спливають шість місяців під початку війни. Для пенсіонерів, які перебувають під окупацією і не можуть зняти свої гроші, бо "Укрпошта" призупинила роботу на тимчасово окупованих територіях, а банкомати недоступні, з цього моменту мали би заморозити виплати. Але у Міністерстві соціальної політики розповіли, що гроші продовжать надходити.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра Дарина Марчак, передає "Суспільне". "Держава піклується про своїх громадян, зокрема, про тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого, і також тих, які знаходяться в зоні бойових дій. Тому принципова політика, що пенсії продовжують виплачуватися всім громадянам", — сказала вона.

За словами Марчак, норма закону дійсно вимагає, щоби після шести місяців, коли пенсіонер не знімає гроші з карткового рахунку, виплати призупинялись. Але є спосіб уникнути такого заморожування. "Норма про припинення нарахування пенсії діє до моменту, коли людина сама зможе повідомити Пенсійному фонду, що вона є, має доступ до свого рахунку. Після цього пенсія знову починає нараховуватися", — пояснила вона. Таким чином пенсіонерам з ТОТ достатньо зателефонувати у ПФУ або звернутись онлайн і нарахування продовжаться.

Разом з тим заступниця міністра закликала пенсіонерів виїжджати на підконтрольну уряду України територію. "Ми не знаємо, що відбувається з громадянами на цій території. Ми дуже заохочуємо громадян, які залишилися на ТОТ, переїжджати на контрольовану територію, щоб держава Україна могла забезпечувати їх необхідним соціальним захистом, турбуватися про їхню безпеку, щоб ми розуміли, що ці наші громадяни цілі, неушкоджені, перебувають в безпеці", — сказала Марчак.

Як повідомляв "Телеграф", Мінсоцполітики підготував для українців механізм виходу на пенсію без потрібного страхового стажу.