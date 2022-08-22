Выплата пенсий с сентября: правительство успокоило большую группу пенсионеров

Тем, кто не может получить выплаты из-за оккупации, достаточно сообщить об этом в Пенсионный фонд

В Украине истекают шесть месяцев с начала войны. Для пенсионеров, которые находятся под оккупацией и не могут снять свои деньги, потому что "Укрпочта" приостановила работу на временно оккупированных территориях, а банкоматы недоступны, с этого момента должны заморозить выплаты. Но в Министерстве социальной политики рассказали, что деньги продолжат поступать.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила заместитель министра Дарья Марчак, передает "Суспильне". "Государство заботится о своих гражданах, в частности, о тех, кто находится на временно оккупированных территориях после 24 февраля, и также находящихся в зоне боевых действий. Поэтому принципиальная политика, что пенсии продолжают выплачиваться всем гражданам", — сказала она.

По словам Марчак, норма закона действительно требует, чтобы после шести месяцев, когда пенсионер не снимает деньги с карточного счета, выплаты приостанавливались. Но есть способ избежать такой заморозки. "Норма о прекращении начисления пенсии действует до момента, когда человек сам сможет сообщить Пенсионному фонду, что он есть, имеет доступ к своему счету. После этого пенсия снова начинает начисляться", — пояснила она. Таким образом, пенсионерам из ТОТ достаточно позвонить в ПФУ или обратиться онлайн и начисления продолжатся.

Вместе с тем, заместитель министра призвала пенсионеров выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию. "Мы не знаем, что происходит с гражданами на этой территории. Мы очень поощряем оставшихся на ВТО граждан переезжать на контролируемую территорию, чтобы государство Украина могло обеспечивать их необходимой социальной защитой, беспокоиться об их безопасности, чтобы мы понимали, что эти наши граждане цели, невредимые, находятся в безопасности", — сказала Марчак.

Как сообщал "Телеграф", Минсоцполитики подготовило для украинцев механизм ухода на пенсию без нужного страхового стажа.