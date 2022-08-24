Как перевести пенсию на банковскую карту без лишних "заморочек" — 8 простых шагов

Восемь простых шагов, как перевести пенсию с "Укрпочты"

Война внесла коррективы в жизнь украинцев. Особенно ощутимым это стало для жителей оккупированных территорий, где с 1 августа была приостановлена работа отделений главной почты страны "Укрпочта". Именно она предоставляла возможность украинским пенсионерам быстро и легко получать соцвыплаты. Пока же встал важный вопрос, каким образом перевести пенсионные деньги на карточные счета банков.

Как пишет издание "НВ", пожилые жители Украины могут самостоятельно перевести деньги на банковскую карту в личном кабинете вебпортала Пенсионного Фонда Украины.

Читайте также: Категория Украина Выплата пенсий с сентября: правительство успокоило большую группу пенсионеров Тем, кто не может получить выплаты из-за оккупации, достаточно сообщить об этом в Пенсионный фонд

Простой алгоритм действий

Войдите или зарегистрируйтесь в личном кабинете на офсайте ПФУ ;

В боковом меню слева выберите пункт " Пенсионерам" ;

; Кликните на пункт "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";

Выберите раздел с надписью " Заявление на изменение способа выплаты ";

"; Заполните все свободные поля формы заявки;

Загрузите в заявление скан-копии следующих документов:

-паспорт,

-идентификационный код;

-банковские реквизиты;

Если вы хотите получить электронное пенсионное удостоверение, не забудьте поставить галочку в пункте под названием " электронное ";

"; Напоследок сформируйте заявление, подтвердив его своей электронной подписью и отправьте его в ПФУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, при каких условиях украинские женщины могут получить прибавку к своим пенсиям.

Также напомним, как находящимся в оккупации украинцам получить пенсионные выплаты — объяснение от ПФУ.