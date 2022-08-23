Женщины могут получить надбавку к пенсии: при каких условиях это возможно

На прибавку в 9% могут претендовать женщины, выходящие на пенсию по возрасту в 2022 году

В Украине в этом году к пенсионерам могут присоединиться граждане, достигшие определенного возраста и получившие при этом необходимый страховой стаж. А женщины, которые впервые оформляют пенсионные выплаты, могут претендовать еще и на небольшую надбавку.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 15.09.2021 № 963 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем".

Отмечается, что женщины, которые в 2022 году уходят на пенсию по возрасту, могут получить надбавку в размере 9%. Основные условия для этого:

Дата рождения женщины – с 1 января 1962 по 31 декабря 1962 года.

Пенсия назначается в первый раз.

В Пенсионном Фонде привели два примера, когда женщина может/не может претендовать на такую надбавку:

Если женщина родилась 8 марта 1962, а 10 марта впервые обратилась за назначением пенсии по возрасту и соблюдала законодательство, то к выплатам государство установит еще и ежемесячное повышение в 9% от указанной пенсии. Если женщина, претендующая на пенсию, родилась 12 июля 1962 г.р., но со 2 июля 2018 по 6 июля 2018 года получала пенсию за выслугу лет, а с 7 июля 2018 года выплата пенсии за выслугу лет была прекращена из-за трудоустройства на должность, которая дает право на данный вид пенсии. А уже по достижению пенсионного возраста она обратилась в сервисный центр с заявлением о переводе на пенсию по возрасту, — в таком случае ежемесячное повышение в размере 9% к пенсии не устанавливается, поскольку заявительнице ранее была назначена пенсия за выслугу лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая категория пенсионеров до конца года сможет получить прибавку к выплатам в 20 процентов и что для этого нужно сделать.