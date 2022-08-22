Маленькая зарплата в военное время может не повлиять на пенсию: назван способ

Будущие пенсионеры смогут влиять на начисление пенсии и убрать определенный период из подсчета

Пока часть украинцев может недосчитаться страхового стажа за военное время по нескольким причинам, этот период можно будет исключить из подсчетов суммы пенсии добровольно. Такую процедуру предусмотрели, чтобы из-за снижения доходов в военное время зарплатный коэффициент не повлиял на сумму будущей пенсии.

Как отмечает "Пенсионный курьер", кроме периода страхового стажа на время действия военного положения, исключить из дохода для вычисления пенсии можно также и три месяца со дня его прекращения или отмены. Соответствующий законопроект с изменениями в закон о пенсионном страховании внесла Верховная рада.

Исключить весь период с объявления военного положения и несколько месяцев после из подсчета зарплаты можно лишь по желанию человека во время обращения за назначением пенсии.

Напомним, в 2022 году для того, чтобы стать пенсионером по возрасту необходимо иметь три вида протяженности страхового стажа в зависимости от возраста — для того, чтобы выйти на отдых раньше всего, в 60 нужно отработать не менее 29 лет. Наименьший стаж требуется для выхода на пенсию в 65 — минимально 15 лет. Для тех, у кого стажа не хватает предусмотрена возможность временно получать помощь от государства либо приобрести недостающие годы стажа. Последнюю процедуру предлагают сделать максимально простой.