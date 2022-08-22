Маленька зарплата у воєнний час може не вплинути на пенсію: названий спосіб

Майбутні пенсіонери зможуть впливати на нарахування пенсії і прибрати певний період із підрахунку

Поки частина українців може недорахуватись страхового стажу за воєнний час з кількох причин, цей період можна буде виключити із підрахунків суми пенсії добровільно. Таку процедуру передбачили, щоб через зниження доходів у воєнний час зарплатний коефіцієнт не вплинув на суму майбутньої пенсії.

Як зазначає "Пенсійний кур’єр", крім періоду страхового стажу на час дії воєнного стану, виключити з доходу для обчислення пенсії можна також і три місяці з дня його припинення або скасування. Відповідний законопроєкт із змінами до закону про пенсійне страхування внесла Верховна рада.

Виключити весь період з оголошення воєнного стану та кілька місяців після підрахунку зарплати можна лише за бажанням людини під час звернення за призначенням пенсії.

Нагадаємо, у 2022 році для того, щоб стати пенсіонером за віком, необхідно мати три види протяжності страхового стажу залежно від віку — для того, щоб вийти на відпочинок насамперед, у 60 потрібно відпрацювати не менше 29 років. Найменший стаж потрібен для виходу на пенсію у 65 – мінімально 15 років. Для тих, у кого стажу не вистачає, передбачена можливість тимчасово отримувати допомогу від держави або придбати недостатні роки стажу. Останню процедуру пропонують зробити максимально простою.