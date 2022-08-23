Украинские пенсионеры получают больше, если продолжают работать: насколько велика разница

Средняя пенсия работающего пенсионера выше средней по стране

Украинские пенсионеры в среднем получают 4437 грн от государства, но если продолжают карьерную деятельность — их пенсия выше. При этом из почти 11 млн пенсионеров (10,8 млн украинцев) не увольнялись или нашли другую работу после выхода на пенсию 2,7 млн человек.

Согласно статистическим данным Пенсионного фонда, средняя пенсия работающего пенсионера в Украины — чуть более 4665 грн. Таким образом разница между теми, кто ушел на покой, и теми, кто продолжил трудовую деятельность составляет 228 грн.

Пенсионеров получающих более 4 тысяч гривен в Украине не так много — более 60% не имеют дохода выше этой суммы, а наибольшая категория и вовсе получает около 2-3 тыс. грн.

Отметим, что в 2022 году на пенсию в Украине можно выйти начиная с 60 лет при наличии необходимого стажа. Если его не хватает — пенсионер продолжает работать до 63 или 65 лет. Для нетрудоспособных граждан или тех, чей возраст уже не позволяет работать полноценно в Украине запланированы ряд повышений выплат. В частности — осенью ожидается рост выплат, привязанных к возрасту. Направлены они на пенсионеров старше 70 лет.

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Как ранее сообщал "Телеграф", массовое изменение суммы пенсии ожидается в декабре, кода изменится прожиточный минимум и все привязанные к нему выплаты соответственно вырастут.