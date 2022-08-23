Українські пенсіонери отримують більше, якщо продовжують працювати: наскільки велика різниця

Середня пенсія працюючого пенсіонера вища за середню по країні

Українські пенсіонери в середньому отримують 4437 грн від держави, але якщо продовжують кар’єрну діяльність — їхня пенсія вища. При цьому майже 11 млн пенсіонерів (10,8 млн українців) не звільнялися або знайшли іншу роботу після виходу на пенсію 2,7 млн осіб.

Згідно зі статистичними даними Пенсійного фонду, середня пенсія пенсіонера, що працює, в Україні — трохи більше 4665 грн. Таким чином різниця між тими, хто пішов на відпочинок, та тими, хто продовжив трудову діяльність, становить 228 грн.

Пенсіонерів, які отримують понад 4 тисячі гривень в Україні, не так багато — понад 60% не мають доходу вище цієї суми, а найбільша категорія взагалі отримує близько 2-3 тис. грн.

Зазначимо, що у 2022 році на пенсію в Україні можна вийти починаючи з 60 років за наявності необхідного стажу. Якщо його не вистачає, пенсіонер продовжує працювати до 63 або 65 років. Для непрацездатних громадян або тих, чий вік уже не дозволяє працювати повноцінно, в Україні заплановано низку підвищень виплат. Зокрема, восени очікується зростання виплат, прив’язаних до віку. Направлені вони на пенсіонерів віком від 70 років.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", масова зміна суми пенсії очікується у грудні, коли зміниться прожитковий мінімум і всі прив’язані до нього виплати відповідно зростуть.