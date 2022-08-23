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Жінки можуть отримати надбавку до пенсії: за яких умов це можливо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мова про тих громадян, які подаються на пенсію вперше Новина оновлена 23 серпня 2022, 15:27
Мова про тих громадян, які подаються на пенсію вперше

На надбавку у 9% можуть претендувати жінки, які виходять на пенсію за віком у 2022 році

В Україні цього року до числа пенсіонерів можуть приєднатися громадяни, які досягли певного віку та здобули при цьому необхідних страховий стаж. А жінки, які оформлюють пенсійні виплати вперше, можуть претендувати ще й на невелику надбавку.

Про це вказано у постанові Кабміну від 15.09.2021 № 963 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому".

Зазначається, що жінки, які у 2022 році виходять на пенсію за віком, можуть отримати надбавку у розмірі 9%. Основні умови для цього:

  • Дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року.
  • Пенсія призначається вперше.

У Пенсійному Фонді навели два приклади, коли жінка може/не може претендувати на таку надбавку:

  1. Якщо жінка народилася 8 березня 1962 року, а 10 березня вперше звернулася за призначенням пенсії за віком і дотрималася законодавства, то виплат держава встановить ще й щомісячне підвищення у 9% від зазначеної пенсії.
  2. Якщо жінка, яка претендує на пенсію, народилася 12 липня 1962 р.н., але з 2 липня 2018 по 6 липня 2018 отримувала пенсію за вислугу років, а з 7 липня 2018 виплату пенсії за вислугу років було припинено через працевлаштування на посаду, яка дає право на даний вид пенсії. А вже по досягненню пенсійного віку вона звернулася до сервісного центру із заявою щодо переведення на пенсію за віком, — то у такому випадку щомісячне підвищення в розмірі 9 % до пенсії не встановлюється, оскільки заявниці раніше була призначена пенсія за вислугу років.
Пенсія в Україні 2022 - жінки, які йдуть на пенсію вперше, можуть отримати надбавку у 9 відсотків

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка категорія пенсіонерів до кінця року зможе отримати надбавку до виплат у 20 відсотків та що для цього потрібно зробити.

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#Україна #Пенсія #Надбавка #Жінки