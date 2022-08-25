Працюючим пенсіонерам можуть зняти частину виплат: як цього уникнути – інструкція

Якщо виникає передплата пенсії, частину грошей можна втратити, але є спосіб цьому зарадити

Чинна пенсійна система України передбачає цілий перелік різноманітних доплат до пенсії, як то доплата за заслуги чи надбавка за понаднормовий стаж. Однак, пенсіонер може їх втратити, якщо влаштується на роботу. Хороша новина в тому, що цього можна уникнути.

Як повідомляє видання "Соціальна інформаційна платформа", пенсіонер після працевлаштування має протягом 10 днів повідомити про це у Пенсійний фонд. Якщо не зробити цього вчасно, може виникнути так звана передплата пенсії – це виплата, яка перевищує передбачений розмір. Це може статись, адже працевлаштування пенсіонера впливає на його право на отримання різноманітних доплат, надбавок та підвищень. Йдеться зокрема про втрату права на доплати при збільшенні прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, при отриманні надбавок при утриманні дитини до 18 років, при отриманні пенсії за вислугу років.

Якщо така передплата виникає, надлишок коштів стягують з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Це стягнення є законним, воно прописане у ч. 1 ст. 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Щоби уникнути цієї ситуації, необхідно звернутись до ПФУ. Причому зробити це можна, не виходячи з дому, подавши необхідні відомості онлайн. Для цього треба зробити такі кроки:

увійдіть на вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу;

у лівому боковому меню оберіть пункт "Пенсіонерам" – "Заява на перерахунок пенсії";

заповніть поля заяви та підвантажте скан-копії необхідних документів;

натисніть кнопку "Оформити заяву";

підпишіть заяву КЕП та надішліть її до ПФУ.

Аналогічним чином пенсіонери можуть повідомити Пенсійному фонду про своє звільнення з роботи.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонери у дистанційному режимі можуть перевести виплату пенсії на свою банківську картку – опубліковано інструкцію.